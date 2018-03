L’Indonésie compte satisfaire sa demande énergétique avec du brut nigérian

(Agence Ecofin) - Mercredi, une délégation de l’ambassade d’Indonésie près le Nigéria a demandé, lors d’une visite à Baru Maikanti (photo), le patron de la société publique nigériane du pétrole (NNPC), un accroissement des exportations nigérianes de pétrole brut vers l’Indonésie, afin de lui permettre de répondre à sa demande.

Avec une population de 250 millions de personnes, l’Indonésie a un besoin quotidien de 1,6 million de barils. L’année dernière, cette demande était de 1,4 million de barils par jour, et le Nigéria la satisfaisait à hauteur de 18%. Une première demande de ce genre avait déjà été formulée par le président indonésien, Joko Widodo, en mai 2017.

La nouvelle demande a été appuyée par le vice-président de Pertamina, la compagnie pétrolière nationale indonésienne, M. Anizar Burlian. «Au fil des ans, nous avons acheté d'énormes quantités de pétrole brut du Nigeria et nous serons extrêmement heureux d'acheter plus de pétrole brut nigérian, qui est globalement de très bonne qualité et qui convient très bien à nos raffineries.», a-t-il déclaré selon des propos rapportés par le quotidien nigérian This Day. Le responsable a aussi ajouté que Pertamina est intéressée par l’investissement dans l’amont et l’aval pétrolier nigérians. L’Indonésie espère un accord bilatéral à cet effet, « prochainement ».

Il faut souligner que cette demande tombe à point nommé pour le Nigéria qui devrait perdre d’ici 2020, le marché américain de la fourniture de brut. En effet, le boom de la production de schiste devrait permettre de satisfaire la demande interne, à cette échéance.

Comme le Nigéria, l’Indonésie est un pays membre de l’OPEP avec une production journalière de 900 000 barils par jour.

Olivier de Souza