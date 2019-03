Maroc : Sound Energy annonce que les négociations pour l’accord de vente du gaz de Tendrara vont bon train

(Agence Ecofin) - Jeudi, la société d’exploration britannique Sound Energy a annoncé que les négociations avec les autorités marocaines relatives à l’accord de vente du gaz (GSA) de Tendrara se poursuivent comme voulu. Ce GSA couvrira la totalité du gaz qui sera produit à partir de la concession de production récemment attribuée à Tendrara, sur la côte marocaine.

« Des discussions positives se poursuivent avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et le ministre marocain de l'Energie au sujet d'un accord de vente de gaz », a déclaré la société dans un communiqué publié sur son site internet.

De plus en plus de questionnements émergent en effet sur le niveau d’avancement des pourparlers. Il faut remarquer que ce GSA constitue une étape cruciale pour Sound Energy et ses partenaires dans leurs efforts visant à prendre une décision finale d'investissement sur ce périmètre prolifique en gaz.

Selon Sound, le développement de Tendrara a le potentiel d'offrir au Maroc une nouvelle source stratégique d'approvisionnement en gaz domestique qui réduira également sa dépendance vis-à-vis des importations algériennes.

Par ailleurs, il offrira au royaume de nouvelles infrastructures de transport de gaz dans l'est, des infrastructures reliées au Gazoduc Maghreb Europe (GME).

Olivier de Souza