L’AIE prévoit des perspectives négatives pour les exportations angolaises de pétrole brut

(Agence Ecofin) - Entre janvier et avril 2018, la moyenne des exportations angolaises de pétrole brut s’élèvera à 1,52 million de barils par jour, soit le plus bas niveau d’exportation enregistré depuis 2008, rapporte l’Agence internationale de l’Energie (AIE) qui prévoit que le pire reste à venir. Selon elle, la production devrait reculer à 1,29 million de barils par jour en 2023, en raison du vieillissement de nombreux champs pétroliers majeurs ; ce qui affectera les exportations et par conséquent, les recettes publiques.

Outre le vieillissement des champs producteurs, l’AIE relève que les difficultés de l’Angola à attirer des investisseurs pour développer de nouveaux projets, renforceront la mauvaise santé des exportations.

Il faut faire remarquer que les gisements pétroliers offshore de l’Angola sont plus chers à entretenir que les gisements à terre. Ce besoin continu de maintenance des champs est d’ailleurs, l’une des principales raisons de la baisse de la production qui a chuté de 1,9 million de barils par jour à 1,5 million de barils aujourd’hui.

Un avis entièrement partagé par Harry Tchilinguirian, responsable de la stratégie des marchés des matières premières chez BNP Paribas à Londres. Ce dernier a même fait remarquer, au micro de Bloomberg, que Luanda a d’ores et déjà, pris la mesure du danger. « L'Angola lutte depuis un certain temps pour maintenir la production. La réduction de sa capacité de production n'est pas volontaire.», a-t-il dit.

Olivier de Souza