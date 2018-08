Le Nigéria économisera 7,5 milliards $ / an avec la mise en service de la raffinerie pétrolière de Dangote

(Agence Ecofin) - Grâce au démarrage de la production sur la raffinerie pétrolière d’Aliko Dangote, le Nigéria devrait économiser chaque année 7,5 milliards de dollars sur ses importations de produits pétroliers. C’est ce qu’a déclaré dans une interview, le week-end dernier, Devakumar Edwin (photo), le patron de la branche de raffinage pétrolier du Groupe Dangote.

« La raffinerie permettra d’économiser une énorme quantité de devises car, aujourd’hui, nous investissons énormément d’argent pour l’importation de produits pétroliers et nos réserves de devises sont en train de s’épuiser.», a-t-il affirmé selon des propos rapportés par This Day.

Il faut notifier que le Nigéria qui est le plus important producteur de pétrole d’Afrique, importe plus de 80% de sa consommation interne, à cause de la faible capacité de traitement de ses infrastructures de raffinage.

Selon des informations fournies par la Bureau national des statistiques (NBS), le pays a importé pour 349,45 milliards de dollars d'essence au mois de mars 2018, soit le volume le plus élevé d'importations de produits pétroliers au cours du trimestre.

Cet état de choses exerce une forte pression sur les réserves extérieures du pays et a récemment entraîné une dépréciation du Naira, la monnaie locale.

Par ailleurs, Devakumar Edwin a ajouté que la nouvelle raffinerie qui sera installée dans la zone industrielle de Lekki à Lagos, aidera le gouvernement fédéral à créer un secteur de raffinage domestique robuste, capable de réduire les importations et de sauver le pays de la fuite des capitaux.

L’usine permettra de traiter 650 000 barils de pétrole par jour. Avec d’autres projets annexes dans la production d’engrais et le transport de gaz naturel via gazoduc, le Groupe Dangote envisage de créer environ 4 000 emplois directs et 145 000 emplois indirects.

Olivier de Souza