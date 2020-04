Libye : les pertes résultant de la fermeture des ports pétroliers approchent les 4 milliards de dollars

(Agence Ecofin) - En Libye, la société publique du pétrole (NOC) a déclaré que les pertes résultant de la fermeture des ports pétroliers et du ralentissement de la production, sont estimées à 3,808 milliards de dollars. La situation qui perdure depuis le 17 janvier dernier a entraîné une érosion de la production de 1,2 million à moins de 100 000 barils par jour aujourd’hui.

« Cette somme aurait pu être dépensée en matériel médical pour aider à combattre la propagation du coronavirus en Libye », a, entre autres indiqué la NOC.

Elle a également rassuré les populations qu’elle fait tout son possible pour que le combustible soit disponible dans toutes les régions de la Libye sans exception, malgré les graves difficultés et la fermeture illégale de nombreuses installations de production et de distribution.

Olivier de Souza

