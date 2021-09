Ghana : MTN fait un don de 10 millions de cedis pour soutenir le projet « Femmes dans les TIC »

(Agence Ecofin) - Depuis des années, la lutte pour l'alphabétisation des femmes dans les pays d'Afrique bat son plein. Pour atteindre l'objectif et aussi amener les femmes à embrasser certains secteurs, des initiatives sont mises en place par les gouvernements, soutenus souvent par les multinationales et les ONG.

MTN Ghana a fait un don de 10 millions de cedis (environ 1,6 million de dollars au projet « Girls in TIC » (Femmes dans les TIC). Ce projet est une initiative du gouvernement ghanéen visant à former les jeunes filles en Technologie de l’information et de la communication pour un futur emploi dans le secteur.

Selon les détails énoncés, le don s’étend sur 3 ans et s’inscrit dans le cadre des objectifs de MTN pour son 25e anniversaire. S’exprimant en marge de la remise de chèque à Accra, Samuel Koranteng, directeur des services généraux de MTN a indiqué que le groupe est « heureux de soutenir les efforts du gouvernement pour combler le fossé de la participation féminine dans le secteur ghanéen des TIC ».

« Notre conviction fondamentale en tant qu’entreprise est que tout le monde mérite les avantages d'une vie moderne et connectée. Nous nous efforçons donc de garantir que les hommes et les femmes bénéficient également des TIC », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par BusinessGhana.

With the full support of MTN Ghana, the Girls in ICT(GIICT) program is aimed at exposing young girls to opportunities in the ICT sector through the mentorship workshop and open day programs to prepare them for ICT related professions in future. #WomenInICT #WeAreGoodTogether pic.twitter.com/A15H3RvXfA