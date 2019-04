Tanzanie : les exportations de thé peuvent désormais se faire directement vers les enchères de Mombasa

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, les exportateurs de thé ont désormais la possibilité d’acheminer directement leurs cargaisons aux enchères de Mombasa. En effet, rapporte le site Thecitizen, un entrepôt agréé par l’Association du commerce du thé d’Afrique de l’Est (EATTA) a été installé au niveau de la capitale commerciale du pays.

Grâce à l’infrastructure, les acteurs peuvent désormais livrer des échantillons pour homologation au niveau dudit centre et le vendre avant d’exporter directement vers les enchères de Mombasa via le port de Dar es Salaam.

Auparavant, ceux-ci devaient exporter leur production vers Mombasa et procéder au stockage dans un entrepôt de réception agréé par l’EATTA avant de la livrer au centre de vente aux enchères.

Baptisée « Rift Valley Tea Solutions Ltd Dar es Salaam », l’infrastructure est la première du genre approuvée par l’EATTA hors du Kenya et devrait réduire de moitié, les coûts de vente et de distribution pour les acteurs.

Elle a été installée grâce à un investissement de DL Group, un acteur important de la filière thé en Tanzanie.

Pour rappel, le pays ambitionne de produire 50 000 tonnes de thé d’ici 2023 contre 34 000 tonnes actuellement.

Espoir Olodo