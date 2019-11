Afrique du Sud : le projet de terres rares SKK dispose de tous les permis pour entrer en phase de construction

(Agence Ecofin) - Steenkampskraal Holdings possède désormais tous les permis réglementaires pour lancer la construction de son projet de terres rares SKK, en Afrique du Sud, et le faire entrer en production. C’est ce qu’a déclaré son président Trevor Blench après que la société ait reçu du gouvernement sud-africain un permis d’utilisation d’eau.

Pour obtenir cette licence, l’entreprise a préparé une analyse détaillée des réserves d’eau souterraine, des débits et des taux de renouvellement. Elle a foré plusieurs puits et les a équipés de générateurs, de pompes et de tuyaux pour l’alimentation en eau de la mine. Elle a également installé une station de traitement par osmose inverse d’une capacité de 20 000 litres par heure, suffisante pour les besoins du projet.

Le projet SKK héberge 605 000 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 14,4 %, ce qui représente la plus haute teneur en terres rares au monde. Le permis d’exploitation permet à Steenkampskraal Holdings d’opérer jusqu’en 2030.

