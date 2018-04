Tanzanie : Peak lève 6,3 millions de dollars pour son projet Ngualla

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Peak Resources, active en Tanzanie sur le projet de terres rares Ngualla, a annoncé mardi une levée de fonds de 6,3 millions de dollars australiens par le biais d’un placement d’actions en deux tranches. Elle émettra un total de 157,5 millions d’actions à un prix unitaire de 4c.

Les fonds serviront, apprend-on, à financer la part de la compagnie dans les coûts du projet Ngualla, et la raffinerie de Teesside, et faire avancer le processus d’obtention de permis. Ils seront également utilisés pour assurer les frais associés au marketing et à la négociation d’accords de prélèvements et de financement du projet, ainsi qu’à rembourser des dettes et couvrir d’autres charges opérationnelles.

D’après les résultats de l’étude de faisabilité bancable optimisée, Ngualla devrait produire annuellement 32 700 tonnes de concentré de terres rares sur une durée de vie de 26 ans.

Louis-Nino Kansoun