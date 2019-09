Malawi : Mkango engage la firme Senet pour l’étude de faisabilité du projet Songwe Hill

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Mkango Resources a engagé la firme Senet pour diriger la réalisation de l’étude de faisabilité de son projet de terres rares Songwe Hill, au Malawi. L’étude, qui devrait être achevée en 2020, est financée par Talaxis Ltd.

« Le choix de Senet a été évalué en fonction d'une série de critères, et ses capacités techniques et son expérience africaine ont été des facteurs clés dans la décision. Mkango a mis en place les partenariats financiers et techniques nécessaires pour permettre à Songwe de devenir l’un des plus grands producteurs de terres rares d'Afrique », a commenté William Dawes, DG de l’entreprise.

La société a indiqué qu’elle a déjà commencé un certain nombre de travaux, dans le cadre de l’étude de faisabilité. Les travaux comprennent des études sur l’exploitation minière, des activités d’essais métallurgiques ainsi que des études relatives à l’évaluation de l’impact environnemental et social du projet.

