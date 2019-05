EgyptAir confie à AeroMobile la fourniture de services télécoms dans ses avions pour l’Europe, les USA et l’Asie

(Agence Ecofin) - La compagnie aérienne nationale de la République arabe d'Egypte, EgyptAir, a choisi AeroMobile, une filiale de Panasonic Avionics, pour la fourniture de services de télécommunication en itinérance sur ses Boeing 787-9. Les services seront disponibles sur sa flotte d'appareils B787-9 Dreamliner à destination de l’Europe, des Etats-Unis et d’Asie.

Les passagers pourront émettre des appels, se connecter à Internet, envoyer et recevoir des SMS. Ils auront aussi le WiFi et le service Live TV qui propose deux chaînes d’information : Euronews et Sky News.

EgyptAir indique que les services télécoms fournis à bord par AeroMobile pourront être accessibles par des passagers abonnés de plus de 359 opérateurs à travers le monde, notamment Etisalat Egypte, Orange Egypte et Vodafone Egypte.

A travers son accord avec AeroMobile, EgyptAir exprime son désir de développer les services fournis à ses clients, en particulier ceux technologiques qui contribuent à accroître davantage leur expérience de voyage.