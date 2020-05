Investir sur les actions Airtel Africa permettrait de réaliser un gain de 59,8%, selon des analystes basés au Nigéria

(Agence Ecofin) - Investir actuellement sur les actions du groupe Airtel Africa, permettrait de générer à terme une plus-value de 59,8%. Le cours de son action actuellement en double cotation sur le Nigerian Stock Exchange, était de 298,8 Nairas ce vendredi 29 mai 2020. Mais le groupe d'investissement nigérian FSDH Merchant Bank qui fait cette prédiction, estime que cela pourrait monter jusqu'à 477,6 Nairas.

Les experts de cette firme s'appuient sur un certain nombre d'indicateurs. « Nous restons très optimistes quant aux perspectives de croissance du chiffre d’affaires d’Airtel Africa qui, selon nous, seraient stimulées par la croissance du revenu des données et du mobile money. La société a investi de manière significative dans des projets d'expansion et de nouvelles initiatives pour stimuler la croissance sur ses marchés au cours de cette année 2020 et signale son intention de poursuivre ses investissements afin de gagner plus de valeur dans le marché africain des télécommunications », expliquent-ils.

En baisse de 4,7% pour son année s'achevant à la fin du mois de mars 2020 son bénéfice net était encore de 408 millions $. N'eut été une charge fiscale de 190 millions $, la marge nette pour l'entreprise et ses actionnaires aurait été supérieure. L'entreprise a aussi amélioré sa dette. En 2019, ses engagements financiers représentaient 3 fois son bénéfice d'exploitation. Actuellement, ils représentent seulement 2,1 fois cet indicateur.

Une entreprise qui a de bonnes perspectives de marge nette et qui réduit son endettement permet aux investisseurs d'anticiper des dividendes en hausse sur les périodes à venir. On ignore toutefois quel aura été l'impact du Coronavirus sur l'entreprise. Si les fondamentaux reste solides, la dégradation des environnements économiques sur les marchés où elle est présente peuvent constituer un risque à surveiller.

Idriss Linge