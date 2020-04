Intelsat et AMN annoncent la connexion réussie aux services mobiles d’un millier de localités éloignées

(Agence Ecofin) - Intelsat, le fournisseur de services télécoms par satellite, et Africa Mobile Networks (AMN), un groupe de sociétés qui s’est donné pour mission de construire des stations de base de réseaux mobiles au service des communautés rurales en Afrique subsaharienne, annoncent, en ce mois d'avril, la connexion réussie au réseau mobile d’un millier de localités enclavées d’Afrique subsaharienne. En termes de personnes, c’est un total de 3,5 millions d'individus que les deux compagnies se réjouissent d’avoir couvert en services télécoms.

C’est en octobre 2018 qu’Intelsat et AMN avaient signé un partenariat stratégique pour accélérer l'adoption de la connectivité mobile dans la région et réduire la fracture numérique. À la fin de l’année 2019, les deux compagnies comptabilisaient déjà l’accès de plus de 500 localités enclavées au réseau mobile. L’accès au réseau mobile a été rendu possible grâce à la solution de connectivité mobile à énergie solaire d'AMN et aux satellites d’Intelsat positionnés sur le continent, et fournissant une connectivité mobile à haut débit.

Selon Jean-Philippe Gillet (photo), le directeur général de l’activité réseau d’Intelsat, « pour apporter une connectivité mobile dans les régions les plus rurales d’Afrique, il faut des réseaux hybrides et des modèles commerciaux innovants pour véritablement faire aboutir le projet. Notre travail avec AMN met en évidence la façon dont nous pouvons rapidement, et de manière rentable, étendre la portée d’un ORM [opérateur de réseau mobile, Ndlr] et fournir une connectivité essentielle aux communautés que beaucoup pensaient auparavant impossibles à connecter ».

