Nigcomsat s'allie à Turksat pour déployer des solutions satellites en Afrique

(Agence Ecofin) - La Nigerian Communications Satellite Ltd (Nigcomsat), spécialisée dans la fourniture de la connectivité par satellite, a signé un accord de coopération avec son homologue Turc, Turkish Satellite Company (Turksat). Cette collaboration, matérialisée la semaine dernière à Ankara, en Turquie, par Kazeem Kolawole Raji, le directeur exécutif de la société publique nigériane, et Hasan Huseyin Ertok, le vice-président de la société turque, permettra à la Nigériane de déployer des solutions télécoms par satellite à travers l’Afrique.

L’objectif de la coopération entre Nigcomsat et Turksat est l’amélioration de l’accès des populations résidant dans les zones du continent encore sous couvertes et pas du tout couvertes, ainsi que celles déjà couvertes, par la téléphonie et l’Internet de qualité. Au Nigeria en particulier, le gouvernement qui fait de l’amélioration de l’accès aux services télécoms une priorité, afin d’améliorer les conditions de vie des populations et dynamiser l’économie nationale, voit le partenariat avec Turksat comme une opportunité stratégique.

Au-delà de la fourniture de nouveaux services satellite, l’alliance inclut aussi le partage de capacités de secours, la formation aux communications satellitaires, le partage de contenus et le développement d’applications satellitaires, particulièrement dans l’e-gouvernement.