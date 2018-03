Nigeria: Teleology dévoile ses projets pour l’opérateur 9mobile

(Agence Ecofin) - La société Teleology Holdings a versé les 50 millions de dollars US de caution non remboursable que lui avait exigée Barclays Bank pour sceller sa prise de possession de l’opérateur de téléphonie mobile 9mobile. Le soumissionnaire préféré, qui avait jusqu’au 21 mars 2018 pour s’exécuter, doit désormais achever de payer les 500 millions de dollars US qui représentent la valeur d’achat de 9mobile. Il lui a été accordé 90 jours pour remplir cette obligation financière afin de prendre pleinement possession de 9mobile.

En attendant de régler le solde pour acquérir le 4ème opérateur télécoms du marché nigérian, Teleology Holdings qui est très optimiste, quant à sa capacité à respecter le délai de paiement, prépare déjà ses plans de conquête. D’après Adrian Wood (photo), le directeur général de Teleology Holdings, il est prévu le renforcement du réseau de la société télécoms, à travers le déploiement de nouvelles stations télécoms 3G/4G, l’installation de plusieurs milliers de kilomètres de fibre optique, à travers le pays, la couverture des zones rurales avec l’internet haut débit.

Le patron de Teleology Holdings indique que le réseau de 9mobile sera optimisé avec le soutien de Safaricom, l’opérateur télécoms leader du Kenya, pour fournir aux consommateurs des services tels que la voix, la vidéo, les jeux, la musique, la télévision sur IP. La compagnie prévoit également des programmes d'emploi pour les jeunes, l’introduction de nouvelles technologies au Nigeria.