Ghana: le GIFEC choisit Parallel Wireless pour garantir l’accès des communautés défavorisées à la data mobile

(Agence Ecofin) - Le Fonds ghanéen d'investissement pour les communications électroniques (GIFEC) – crée en 2008 par le gouvernement pour assurer la prestation des services de télécommunications et TIC aux populations constituées des groupes et communautés non desservis, mal desservis et défavorisés du pays – annonce la signature d’un accord avec la société Parallel Wireless. Le contrat permettra au GIFEC de bénéficier des solutions technologiques du fournisseur de solutions OpenRAN qui contribueront à faciliter l’accès d’une plus grande partie de la population aux services télécoms, indispensables dans la sensibilisation contre le Covid-19.

Au Ghana où près de 1 020 communautés ne disposent pas de signaux mobiles à cause de la cherté du déploiement des infrastructures télécoms, la solution OpenRAN de Parallel Wireless – qui permet de passer à des architectures réseau ouvertes pilotées par logiciel et virtualisées favorisant la mise en place de réseaux 2G, 3G, 4G et 5G extensibles pilotés par logiciel – permettra au GIFEC d’étendre la couverture réseau à des coûts plus soutenables.

Abraham Kofi Asante (photo), l’administrateur du GIFEC, a expliqué que la collaboration avec Parallel Wireless « porte sur la connectivité des utilisateurs finaux et de nombreux secteurs verticaux tels que les transports, la santé, l'éducation, la sécurité, la défense et les services bancaires. Il en résulterait une mise plus rapide des offres sans fil sur le marché et un meilleur engagement des clients. L'objectif ultime de ce projet est d'en arriver à une couverture complète du Ghana, à 100 pour cent, en termes de services de téléphonie mobile, grâce à un partenariat étroit avec les opérateurs de réseaux mobiles ».

