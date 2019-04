Algérie: perturbations annoncées dans les télécoms dès le 28 avril 2019 avec la grève nationale des agents du secteur

(Agence Ecofin) - Du 28 au 30 avril 2019, les abonnés télécoms d’Algérie pourraient connaître quelques difficultés pour communiquer. Ils seront en effet victimes des dommages collatéraux suscités par la grève de trois jours annoncée par la Fédération nationale des travailleurs des Postes et télécommunications (FNTP), affiliée à l’Union Générale des Travailleurs d’Algérie (UGTA).

Le 18 avril 2019, la décision de grève a été prise au cours d’une rencontre entre la commission exécutive de la FNTP avec les représentants syndicaux des entreprises Algérie Télécom, Algérie Poste, Algérie Télécom Satellite, Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

Les agents du secteur des télécoms revendiquent une amélioration de leurs conditions de travail et de leurs droits sociaux. D’après elmoujahid, les travailleurs exigent entre autres le respect de la convention collective, le règlement intérieur de chaque entreprise, les décisions de justice et l’arrêt définitif de l’abus de pouvoir contre les travailleurs et de leurs représentants. Ils revendiquent également la régularisation des «échelons horizontaux», la revue des conditions d’accès aux postes à responsabilité, l’examen et le traitement des propositions des candidatures aux postes à responsabilité au niveau des structures de métiers et DRH, l’application des décisions de justice portant acquittement et réintégration des travailleurs, et favoriser le recrutement interne pour les postes de cadres supérieurs et cadres dirigeants.

Pour la FNTP qui déplore d’en arriver à de telles extrémités qui « causeront le gel d’une partie de l’économie, en pénalisant des milliers d’entreprises, mais aussi des préjudices au simple citoyen», c’est le moyen le plus direct pour réveiller le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique qui n’a pas pris en compte les revendications des milliers de travailleurs qui datent depuis des années.