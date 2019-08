La Tanzanie exhorte ses ambassadeurs à faire la promotion du secteur télécoms national à l’étranger

(Agence Ecofin) - James Kilaba (photo), le directeur général de l’Autorité de régulation des communications de Tanzanie (TCRA), a rencontré le 17 août dernier divers ambassadeurs du pays à l’étranger, notamment Naimi Aziz d’Ethiopie, pour solliciter leur aide dans la promotion du secteur TIC national dans leur lieu d’affectation.

Le patron de la TCRA voudrait, à travers cette solution, attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur télécoms, particulièrement dans la construction d’usines d’assemblage de téléphones mobiles.

Selon les explications de James Kilaba, une usine d’assemblage de téléphones mobiles jouerait un rôle stratégique dans le développement du marché télécoms national. Elle prendrait non seulement en charge les téléphones en fin de vie et recyclerait les composants précieux à d’autres fins, mais elle contribuerait également à doter davantage de Tanzaniens de mobiles de qualité et à petit prix.

Avec ces appareils, c’est un plus grand nombre de personnes qui pourraient accéder à Internet et aux services à valeur ajoutée.

Le mobile étant le moyen le plus répandu pour accéder à Internet en Afrique, les appareils produits en Tanzanie pourraient aussi aider une grande partie de la population à accéder plus facilement aux services publics en ligne, une fois la numérisation achevée.

Ils permettraient aussi au pays de répondre efficacement à un certain nombre de défis sociaux sur lesquels la connectivité pourrait influer comme l’assurance maladie, la santé, l’éducation, l’inclusion financière, etc.