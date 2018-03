Zambie : Unitel décroche la quatrième licence mobile du pays

(Agence Ecofin) - Le groupe télécoms Unitel International Holdings B.V., détenu en majorité par la femme d’affaires angolaise Isabel Dos Santos (photo), a déposé officiellement ses bagages en Zambie. Il a décroché la quatrième licence mobile du pays, mise en vente l’année dernière à travers un appel d’offres international lancé par l’Autorité de régulation des technologies de l’information de Zambie (ZICTA). En Zambie, Unitel opèrera via la société Uzi Zambia Limited dont il est l’actionnaire majoritaire.

La société s’est engagée à investir 350 millions de dollars et à créer 450 emplois directs. Elle prévoit de capitaliser directement sur la data à haut débit, nouveau relai de croissance du secteur télécoms en Afrique, en déployant un réseau 4G qui supportera également la 5G à venir. Dans un marché qu’elle discutera avec MTN, Airtel et Zamtel, UZI Zambia Limited compte surpasser ses concurrents en accordant une grande attention aux zones rurales, fortement peuplées mais encore faiblement couvertes en réseau télécoms de qualité.

Avec ce nouvel acteur dans le paysage télécoms national, la ZICTA espère un accroissement de la concurrence qui débouchera sur des offres de services plus alléchantes, un service plus soigné aux consommateurs, une couverture réseau plus large. C’est également l’assiette fiscale de l’Etat qui s’enrichit avec un nouveau contribuable.

Muriel Edjo