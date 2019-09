Tchad : Airtel et Tigo menacés d’un boycott de 24 h pour cherté des tarifs et mauvaise qualité de services

(Agence Ecofin) - Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) appelle à un sit-in de 24 h, le 21 septembre 2019, contre les sociétés de téléphonie mobile Airtel et Tigo sur toute l’étendue du territoire national.

D’après Dingamnayal Nely Versinis (photo), le président du CTVC, « il ne se passe pas un seul jour sans que les abonnés ne soient déçus de la mauvaise prestation des opérateurs de téléphonie mobile au Tchad ».

Communications interrompues et difficultés de numérotation sont autant de déboires auxquels sont confrontés les consommateurs au quotidien, « même si le numéro de celui avec qui vous voulez échanger est bel et bien ouvert et se trouve dans une prétendue zone couverte par le réseau », déplore-t-il.

Evoquant les forfaits d’appel illimités que proposent les opérateurs de téléphonie mobile aux consommateurs, le président du CTVC parle d'un système d’arnaque.

« Ces forfaits imposés ne sont bénéfiques ni aux consommateurs ni au gouvernement puisque nous n’arrivons pas à épuiser nos souscriptions et ils reprennent nos reliquats pour leur compte », explique Dingamnayal Nely Versinis.

Le CTVC a décidé de monter au créneau pour faire plier les opérateurs de téléphonie mobile, au regard de l’attentisme que les abonnés reprochent à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Malgré les multiples dénonciations des consommateurs, le régulateur télécoms semble en effet rechigner à sanctionner.