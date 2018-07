Selon l’Agence des infrastructures numériques, la connectivité internationale du Gabon est passée de 800 gigas à 6400 gigas en trois ans

(Agence Ecofin) - C’est la mise en œuvre du segment « Gabon numérique » du Plan stratégique Gabon émergent, qui vise à mettre la convergence technologique (télécommunications et informatique) au service de l'économie, la société et des populations dans le but entre autres de transformer durablement les modes de production, que le pays a réussi cette prouesse technologique.

En fait, assure l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF), le développement de la connectivité internationale du Gabon est passé de 800 gigas à 6400 gigas en trois ans.

Cette performance a été rendue possible grâce à la migration des équipements et des infrastructures, autrefois connectés au câble sous-marin SAT3, pour s'arrimer au câble ACE (Africa Coast to Europe). « Ce qui a rendu plus fluides nos communications internationales.», rapporte l’Agence dans un communiqué.

Le raccordement au câble sous-marin ACE a, selon l’ANINF, permis de combler le manque d’infrastructures haut débit et de réduire les coûts excessivement élevés d’accès à Internet.

Il a également permis aux opérateurs des télécommunications, de télévision et de radio, aux prestataires de services notamment les fournisseurs d’accès Internet, les opérateurs de téléphonie mobile, les fournisseurs de services à valeur ajoutée, les PME et les entreprises des technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à l’administration gabonaise, de disposer d’un accès à Internet libre et équitable, de développer de nouveaux services à forte valeur ajoutée et de réduire la facture et la fracture numérique.

