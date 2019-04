Zambie: l’Etat discute avec Huawei sur la possibilité d’introduire la 5G dans le pays

(Agence Ecofin) - Le gouvernement zambien réfléchit sérieusement sur l’introduction de la technologie de 5ème génération dans le pays. Brian Mushimba (photo, micro), le ministre des Transports et des Communications, l’a reconnu le 16 avril 2019. Il a révélé avoir récemment discuté sur le sujet avec des responsables de la société chinoise Huawei, partenaire technologique de l’opérateur historique Zamtel dans la réalisation de la phase II du projet de tour de communication GRZ.

Selon le ministre, Huawei s'était déjà engagé dans le cadre de ce projet à mettre à niveau, de manière transparente, tous les sites vers la capacité 5G.

En se préparant à la 5G, Brian Mushimba a déclaré que la Zambie n'exprime que son désir de ne pas être laissée pour compte dans l'innovation et l'adoption des technologies Internet.

Cette annonce du ministre a suscité de vives critiques des consommateurs sur les réseaux sociaux. Ils estiment qu’avec la 3G et la 4G qui ne couvrent même pas encore la totalité du pays, en plus d'une mauvaise qualité de service, parler déjà de la 5G, c’est mettre la charrue avant les bœufs.

Mais pour Brian Mushimba, la Zambie veut aussi être prête à tirer parti des immenses possibilités offertes par le Big Data, l'Internet des objets (IoT) et l'industrie 4.0 ainsi que l'intelligence artificielle qui vient avec la 5G. « Nous avons mis l'innovation au centre de l'avenir de l'économie numérique. Nous allons investir pour le faire grandir », a-t-il déclaré.

Le ministre des Transports et des Communications s’exprimait lors de la cérémonie officielle de lancement de la fonction de capacité de numéro neutre de ZamPay. La fonction de capacité de numéro neutre permet, aux clients des trois réseaux de téléphonie mobile de Zambie, de télécharger ZamPay, la plateforme de paiement par code Quick Response (QR) de Zamtel et d’envoyer et recevoir de l’argent, effectuer des paiements sur le mobile.