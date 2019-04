En Afrique de l’Ouest, les services mobiles ont contribué à hauteur de 8,7 % du PIB en 2018

(Agence Ecofin) - Selon l’Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA), les technologies et services mobiles ont contribué en 2018 pour 8,7 % du produit intérieur brut (PIB) en Afrique de l’Ouest.

Ils ont généré une valeur économique de 52 milliards USD qui devrait atteindre près de 68 milliards USD d’ici 2023. Soit 9,5 % du PIB.

La performance de 2018 a été réalisée par les 185 millions d’utilisateurs du mobile parmi lesquels 100 millions d’internautes mobiles. Soit 53 % de taux de pénétration du mobile et 40 % pour l’Internet.

L’écosystème mobile a contribué à hauteur de 4,4 milliards USD aux Trésors publics, collectés à travers la fiscalité. 2,8 milliards USD ont été apportés par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les taxes de vente et autres droits d’accises tandis que 1,6 milliard découlent d’impôts sur les sociétés et sur l’emploi.

L’écosystème mobile en Afrique de l’Ouest a également généré 1,6 million d’emplois dont 1 million d’emplois directs et 600 000 indirects.

La technologie 3G est la plus utilisée et s’imposera davantage en 2019 tandis que le nombre de connexions en 4G surpassera celui en 2G.

Selon la GSMA, l’Afrique de l’Ouest est en tête des autres sous-régions dans l’adoption de l’Internet mobile. Plus de 80 millions de personnes supplémentaires utiliseront l’Internet mobile d’ici 2025 et le marché s’enrichira de plus de 60 millions de nouveaux abonnés avec la moitié en provenance du Nigeria.

À partir de 2019/2020, GSMA estime que les opérateurs de téléphonie mobile de la sous-région dépenseront 8,5 milliards USD en infrastructure et services de réseau, soit une augmentation de 1,6 milliard par rapport aux deux années précédentes.