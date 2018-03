L’opérateur de télécoms MTN dément l’information selon laquelle il envisagerait de quitter le Cameroun

(Agence Ecofin) - Le directeur général de la filiale camerounaise du groupe MTN, Saim Yaksan, a publié un communiqué, le 14 mars, pour démentir l’information selon laquelle le groupe de télécoms sud-africain envisagerait de quitter le Cameroun.

« MTN continue d’attacher une grande importance à ses activités au Cameroun et n’envisage pas de quitter le pays. Le Cameroun est et a toujours été un pays important pour MTN.», écrit Saim Yaksan. Il poursuit, en indiquant que, depuis 18 ans, le groupe de télécoms a investi massivement pour accroître l’accès des Camerounais aux services de communication, tout en contribuant au développement des télécommunications à travers le pays. MTN, selon les dires de Saim Yaksan, est au Cameroun pour durer. Et l’opérateur travaille pour garder la confiance du gouvernement et des Camerounais.

Ce démenti de MTN intervient après que la presse a rapporté l'opinion de Ralph Mupita, le directeur financier de MTN International. En effet, le 9 mars 2018 à Johannesburg, M. Mupita a annoncé que le groupe sud-africain étudie actuellement la possibilité de réduire la taille de son marché en Afrique et au Moyen-Orient, en cédant notamment certaines de ses 22 filiales. Et le Cameroun fait partie des pays où MTN a été mis en difficulté en 2017.

Au cours de cette année justement, MTN Cameroon a reçu une amende de 3,5 milliards FCFA de la part du régulateur. Ceci pour manquements aux obligations liées à l’identification des abonnés et à l’usage des fréquences radioélectriques.Bien plus, l'amende contre MTN était assortie d’une réduction d’un an sur la validité de sa licence d’exploitation renouvelée en mars 2015, pour une durée de 15 ans. Le régulateur a également sommé l'opérateur de désactiver 3 millions de cartes Sim.

Si MTN ne conteste pas la déclaration de Ralph Mupita relayée par la presse, il exclut désormais le Cameroun des pays où il pourrait céder ses filiales.

Sylvain Andzongo