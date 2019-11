Niger : Avis d’Appel d’Offres International pour l’interconnexion des structures sanitaires des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri

(REPUBLIQUE DU NIGER) - Appel d’Offres International N°16/2019/FOURN/MSP/FC-PDS – Interconnexion des structures sanitaires des régions de Niamey, Dosso et Tillabéri (code PAA 1.12.2.1)

1 Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru online le 17 septembre 2015 et dans le Sahel Quotidien N°8997 du 17 septembre et le Sahel Dimanche N°1658 du 02 octobre 2015 ainsi que dans le Plan de Passation des Marchés Publics 2016 du Ministère de la Santé Publique, transmis à la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers par lettre N°0001/MSP/SG/DGR/DMP/DSP du 04/01/2019 et approuvé par lettre N°0042/MF/ DGCMP/EF/DER du 10/01/2019 et publié dans le Sahel quotidien N°9657 du 21/01/2019.

2 Le Gouvernement de la République du Niger a reçu des subventions de l'Agence Française pour le Développement (AFD), de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID), de la Banque Mondiale, du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) , de GAVI Alliance, du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et de la Banque Mondiale sous forme de Fonds Commun d'appui à la mise en œuvre du Plan de Développement Sanitaire 2017– 2021 en diverses monnaies et à l’intention d’utiliser une partie de ces financements pour effectuer des paiements au titre du marché pour l’Interconnexion des structures sanitaires des régions de Niamey, Dosso et Tillabéry. En trois lots ;

Lot N°1 : Fourniture et installation des équipements pour la Voix sur IP, Exchange, virtualisation et sauvegarde des données

Lot N°2 : Acquisition et installation d’un groupe solaire et d’un plancher technique pour la salle serveur

Lot N°3 : Câblage informatique pour les régions de Dosso et Tillaberi

3 Le Ministère de la Santé Publique (MSP) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’Interconnexion des structures sanitaires des régions de Niamey, Dosso et Tillabéry en trois (3) lots.

Les délais de livraison sont de trois (3) mois pour les lots N°1 et N°3 et cinq (5) mois pour le lot N°2 à compter de la date de notification du Procès- Verbal de la validation des calculs fiscaux de la Direction Générale des Douanes (Commission Technique chargée d’examiner la validité des calculs fiscaux).

4 La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres International (AOI) et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives de Passation des Marchés de fournitures, travaux et services autres que les services de consultants de janvier 2011.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du :

Ministère de la Santé Publique

Secrétariat Général

2ème Etage, Bureau N°207

BP : 11 323 – Niamey, NIGER

Tel (227) 20 72 69 60

E-mail : rahamanps2@yahoo.fr

(avec en CC : mbelkissa@yahoo.fr, mariemounkaila2003@yahoo.fr)

et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous du lundi au jeudi de 8H à 12H30 et de 15H00 à 17H00 et le vendredi de 8H à 12H30.

5 Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet en français contre un paiement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200.000) francs CFA (ou équivalent dans une monnaie librement convertible) en liquide ou en chèque certifié. Le Dossier d’Appel d’Offres est à retirer directement par le fournisseur auprès de l'acheteur ou il pourra sur demande être envoyé par courrier express et après payement en avance des frais d’acquisition et d’expédition. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le Mardi 7 janvier 2020 à 9 heures 30 mn (heure locale = GMT+1).

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas acceptée. Les offres arrivées en retard ne seront pas reçues. Les soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents à l’adresse mentionnée ci-dessous, le Mardi 7 janvier 2020 à 10 heures 30 mn (heure locale = GMT+1) dans la Salle de Réunion du Ministère de la Santé Publique.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission de :

Lot N°1 : Quatre millions (4.000.000) de F CFA

Lot N°2 : Deux millions cinq cent mille (2.500.000) de F CFA

Lot N°3 : Deux millions (2.000.000) de F CFA

(ou dans une monnaie librement convertible)

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Ministère de la Santé Publique

Secrétariat Général

2ème Etage, Bureau N°207

BP : 11 323 – Niamey, NIGER

Tel (227) 20 72 69 60

E-mail : aranaoudf@gmail.com

Le Coordonnateur

Dr RANAOU ABACHE