Ouganda: la Commission des Communications s’unit à Intelsat SA et Gilat Satellite Networks pour apporter les services télécoms en zone rurale

(Agence Ecofin) - La Commission des Communications d’Ouganda (UCC) a signé un accord de partenariat avec Intelsat SA, le fournisseur de connectivité Internet par satellite, et Gilat Satellite Networks, le fournisseur d’équipements satellite, pour améliorer l’accès des populations des zones rurales aux services télécoms à haut débit. Le régulateur télécoms utilisera, à cet effet, le service IntelsatOne Mobile Reach Solar 3G fourni par le 37ème satellite d’Intelsat et la plate-forme multi-applications SkyEdge II-c de Gilat Satellite Networks.

Selon Godfrey Mutabazi (photo), le directeur exécutif de l’UCC, « l'extension de la connectivité haut débit et la fourniture de services Internet rapides et abordables à tout le monde en Ouganda comptent parmi les principales missions du gouvernement ougandais. Avec plus de 80% de notre population vivant dans les zones rurales, cela représente un défi technologique et budgétaire. Grâce à cet effort combiné et à l'approche novatrice qu'apportent les entreprises, nous croyons que les citoyens de certaines de nos collectivités les plus isolées connaîtront bientôt la puissance d'une connectivité fiable et les avantages économiques et sociaux qu'elle procure ».

Gordon Kyomukama, le directeur technique de MTN, explique que la société télécoms profitera de cette collaboration entre l’UCC, Intelsat SA et Gilat Satellite Networks pour étendre son réseau. « Chez MTN, étendre l'empreinte de notre réseau et de nos services afin de nous assurer de connecter davantage de personnes a été et reste une priorité pour notre entreprise. Dans le cadre de cette stratégie, nous recherchons des méthodes nouvelles et innovantes pour étendre efficacement notre réseau aux zones rurales, car nous pensons que chaque société mérite d'être connectée. Ce faisant, nous tirons parti de toutes les technologies à notre disposition », a-t-il déclaré.