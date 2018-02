La Sud-africaine Philisiwé Sibiya cède sa place à Saim Yaksan, désormais DG par intérim de MTN Cameroon  

(Agence Ecofin) - Du changement à la tête de la filiale camerounaise du groupe de télécoms sud-africain, MTN. Le Conseil d’administration de MTN Cameroon annonce ce 14 février par l’entremise de son président, Colin E. Mukete, la nomination de Saim Yaksan au poste de directeur général (DG) par intérim de MTN, à compter du 12 février 2018.

Le nouveau DG par intérim remplace la Sud-africaine Philisiwé Sibiya. Cette dernière a récemment démissionné de ses fonctions de directrice générale de MTN Cameroon pour des « raisons personnelles et familiales », après avoir servi l’entreprise de télécoms au Cameroun, depuis le 1er avril 2015.

Selon le communiqué du conseil d’administration, « Saim Yaksan aura la responsabilité de maintenir MTN Cameroon sur la voie de la croissance et renforcer sa position de leader dans un marché de télécommunications de plus en plus compétitif ».

Avant sa nomination, le nouveau DG par intérim occupait le poste de directeur de la transformation au sein du Groupe MTN et avait à ce titre, la responsabilité de gérer le développement et la mise en application d’initiatives clés de transformation visant à relever le niveau de performance de la multinationale.

Saim Yaksan est titulaire d’un diplôme supérieur en management des affaires et du Diplom-kaufmann obtenu à l’université de Cologne, en Allemagne.

Sylvain Andzongo