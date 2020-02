Huawei présente ses solutions les plus avancées pour les industries du pétrole et du gaz à l’occasion de "EGYPS2020"

(HUAWEI) - Huawei, le principal fournisseur mondial de solutions TIC, a présenté ses dernières technologies et ses solutions innovantes dans les domaines du pétrole et du gaz en marge de l'EGYPS 2020, l'Egypt Petroleum Show qui se tient du 11 au 13 février 2020. Le salon tire son importance du fait qu'il s'agit de la plus grande exposition et conférence égyptienne sur le pétrole et le gaz en Afrique du Nord et en Méditerranée.

Dans le but d'appliquer la transformation numérique dans les industries du pétrole et du gaz, la participation de Huawei a permis de présenter ses solutions pour aider à débloquer des valeurs plus prometteuses telles que la maintenance prédictive, les centres d'opérations à distance, le mode de sélection dynamique de l'énergie, la vente au détail omnicanal et les champs de services connectés. La stratégie numérique créée par Huawei, devrait s’élever à environ 1,58 mille milliards de dollars de valeur dans les industries extractives de 2016 à 2025.

À cette occasion, M. Vincent Sun, CEO de Huawei Égypte, a signé un protocole d'accord stratégique avec M. Mohamed Shimy, CEO d’EMC dans laquelle l’entreprise sera un partenaire de Huawei en distribuant ses solutions TIC. Huawei sera également un fournisseur de technologies auprès d’EMC et fournira des formations, un soutien technique avant et après-vente à ses ingénieurs.

« Nous sommes extrêmement fiers de faire partie d'EGYPS2020, où les professionnels du pétrole et du gaz se réunissent pour dialoguer, créer des partenariats et identifier les défis et les solutions relatives à cette industrie pour les années à venir et contribueront à la création de changements radicaux dans le secteur industriel. C'est pourquoi Huawei tient à présenter ses technologies et solutions de pointe qui ont été appliquées dans les industries extractives de 45 pays et régions du monde, au service de 70 % des 20 premières compagnies pétrolières et gazières mondiales, ce qui a considérablement contribué à ajouter une véritable valeur à ces industries », a déclaré Vincent Sun, CEO de Huawei Égypte.

Huawei a également dévoilé ses dernières solutions technologiques de pointe tels que Digital Pipeline, Digital Campus et Oceanstar Dorado. La solution Digital Pipeline créée par Huawei fournit des sous-solutions, notamment un réseau fiable, une vidéosurveillance intelligente et une sécurité, en plus des communications multimédias, pour permettre une production efficace et des opérations sécurisées pour les oléoducs et les gazoducs.

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, TI, dispositifs intelligents et services en nuage - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les gens, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

