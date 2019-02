Mauritanie : le régulateur télécom a relancé l’appel d’offres pour la licence 4G, d’abord boudé par les opérateurs

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation de Mauritanie (ARE) a procédé le 11 février 2019 à la relance de l’appel d’offres pour l’attribution de la licence en vue d’établissement et d’exploitation de réseaux destinés à la fourniture de services de communications mobiles de deuxième, troisième et quatrième génération ouverts au public (2G/3G/4G) en Mauritanie.

Cette relance fait suite à l’échec du premier appel d’offres lancé en octobre 2018 qui n’a suscité aucun intérêt des sociétés télécoms.

Cette fois encore, deux types de licences sont mises en vente. Le premier (la 4G) est destiné aux opérateurs télécoms déjà détenteurs de licences 2G/3G en Mauritanie.

Le second est une licence globale destinée à tout nouvel opérateur, permettant d’utiliser les technologies 2G/3G/4G, pour la fourniture locale de services de communications électroniques.

Dans la note signée de Cheikh Ahmed Ould Sidhamed, le président du Conseil national de régulation, il est précisé que la date limite pour demander des éclaircissements sur le dossier est fixée au 21 février 2019 alors que celle de remise des dossiers de soumission court jusqu’au 13 mars 2019.