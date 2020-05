Western Union étend sa présence en RD du Congo avec la CFC (Compagnie Financière du Congo) via l’application FlashApp

(COMPAGNIE FINANCIERE DU CONGO) - Quatre mille agents Flash CFC pourront désormais envoyer et recevoir des virements internationaux Western Union pour leurs clients.

La Compagnie Financière du Congo (CFC) et Western Union ont uni leurs forces pour permettre à plus de 4000 agents Flash d'offrir des transferts d'argent mondiaux. Des millions de Congolais peuvent désormais envoyer des transferts de fonds Western Union à l’étranger via des agents disposant du portefeuille mobile Flash pour être reversés sur le réseau mondial de payement de western union en compte bancaire, sur portefeuille électronique et auprès des agents western union.

CFC est l'un des principaux opérateurs de transfert d'argent et de services à valeur ajoutée en République démocratique du Congo et en République du Congo, il est par ailleurs le concepteur de FlashApp, une application mobile de portefeuille électronique d'agrégation de services utilisée par leurs agents pour servir leurs clients.

Western Union est un leader mondial du transfert d’argent et des paiements

transfrontaliers et multidevises. Les capacités transfrontalières et multidevises de Western Union ont été intégrées à la plate-forme CFC / FLASH pour étendre les capacités de transfert d'argent de leurs agents à travers la région. "Flash my WU", une nouvelle fonctionnalité optimisée, permettra aux agents Flash d'envoyer de l'argent pour les paiements sur le réseau mondial d'agents Western Union dans plus de 200 pays et territoires ou directement via l'accès de Western Union à des milliards de comptes bancaires dans le monde.

Le portefeuille mobile Flash a révolutionné la distribution numérique des services financiers et des services à valeur ajoutée en permettant à des milliers d'agents, avec une seule application multi-portefeuille, de garder et d'envoyer de l'argent ou d'effectuer des paiements localement, en contournant l'infrastructure de distribution traditionnelle. De plus, les clients finaux détenteurs de portefeuilles Flash auront bientôt la possibilité de recevoir et d'envoyer de l'argent via Western Union.

«Nous sommes heureux de diriger l'innovation en intégrant nos plateformes pour faire évoluer le transfert d’argent dans le monde et nous félicitons CFC / Flash pour avoir franchi de nouvelles frontières. Nous sommes convaincus que le pontage des options de paiement numériques et physiques va entraîner des changements importants pour nos clients en Afrique. » a déclaré Mohamed Touhami El Ouazzani, vice-président régional, Afrique, Western Union.

«Nous pensons que cette collaboration ouvrira un monde de nouvelles possibilités pour les agents de transfert d'argent de CFC / Flash, leur offrant la possibilité de servir des millions de clients avec un seul portefeuille. Nous sommes ravis de soutenir l'intégration économique et la numérisation sans cesse croissantes de l'Afrique en permettant le passage de pays africains à fort potentiel tels que la République démocratique du Congo vers les corridors de réception de fonds. » a ajouté El Ouazzani.

«CFC / FLASH a aidé des millions de Congolais à établir des services financiers de gré à gré. Plus d'un million de transactions sont traitées par Flash chaque mois, fournissant des emplois indirects à une communauté croissante de 4 000 agents Flash. En intégrant les services de transfert d'argent Western Union dans les portefeuilles Flash, nous visons à créer un monde d'opportunités pour les Congolais en facilitant leur connexion avec le monde », a déclaré Jonathan Johannesen, PDG de Flash International. « Avec l'application FlashApp, les clients CFC/Flash bénéficient des avantages d'un monde connecté à l'échelle mondiale au simple toucher d’un bouton, quand et où ils le souhaitent. Le monde est à portée de main, qu'ils envoient de l'argent à un être cher à l'étranger, qu'ils reçoivent de l'argent de l'étranger ou qu'ils répondent à leurs besoins quotidiens de consommation numérique », a-t-il ajouté.

« Flash reflète l'évolution des besoins des clients au Congo et la capacité des CFC à anticiper et à répondre à ces besoins - de la facilitation des transferts d'argent entrants, des transferts nationaux à travers des portefeuilles électroniques, à l'offre de transferts d'argent transfrontaliers sortants en se connectant à l'écosystème de transfert d'argent Western Union », a déclaré Johannesen.

Les agents en République Démocratique du Congo peuvent accéder au nouveau service dès maintenant en téléchargeant FlashApp depuis le Google Play Store.

À propos de Western Union

La Western Union Company (NYSE: WU) est un leader mondial des mouvements d'argent transfrontaliers et trans-devises. Notre plate-forme omnicanal relie les mondes numérique et physique et permet aux consommateurs et aux entreprises d'envoyer et de recevoir de l'argent et d'effectuer des paiements avec rapidité, facilité et fiabilité. Au 31 décembre 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d'envoyer de l'argent vers des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre chaîne à la croissance la plus rapide en 2019, est disponible dans plus de 70 pays, ainsi que des territoires supplémentaires, pour déplacer de l'argent à travers le monde. Grâce à notre portée mondiale, Western Union déplace l'argent pour le mieux, connectant la famille, les amis et les entreprises pour permettre l'inclusion financière et soutenir la croissance économique. Pour plus d'informations, visitez www.westernunion.com.

À propos de CFC (Compagnie Financière du Congo) et de Flash International

CFC avec sa FlashApp. Nous distribuons le transfert d'argent, la monnaie électronique, les paiements sur compte bancaire, les cartes Visa, les recharges EVC, les forfaits de données Internet, les abonnements à la télévision, les paiements marchands et fiscaux et les services financiers pour les solutions de distribution d'entreprise pour une large gamme de clients, PME et gouvernement, en utilisant une variété des plates-formes. Nous offrons nos services a plus de 2 millions de clients, offrant plus de 4 000 points de contact en proposant plus de 25 produits différents dans notre Application FlashApp. Flash a mis à profit son infrastructure IP et réseau propriétaire pour construire la première plateforme d’agrégation de services financiers et de hub de payements dans la région, qui fournit des plateformes de distribution numérique innovantes.

Flash International a été le pionnier de la distribution numérique et du transfert d'argent au niveau régional grâce à son application FlashApp innovante pour smartphones. Lancée en décembre 2018, notre équipe de développement locale a réussi à intégrer dans une plate-forme fintech unique, des technologies de pointe comme la blockchain, le KYC digital, les validations biométriques, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Flash opère actuellement dans 3 pays avec maintenant plus de 4000 agents actifs et avec un million de transactions en croissance par mois. Pour plus d'informations, visitez www.flash.one