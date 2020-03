Burkina Faso : MicroSave Consulting s’engage à accompagner la digitalisation des paiements gouvernementaux

(MICROSAVE CONSULTING) - Ce mardi 10 Mars, MicroSave Consulting ( MSC) a organisé un atelier de travail sur la digitalisation des paiements gouvernementaux à Ouagadougou, au Burkina Faso. L’objectif de l’atelier était de réunir les acteurs clés du secteur et voir comment mettre en place une approche nationale de digitalisation harmonisée pour une meilleure inclusion financière dans le pays.

En janvier 2020, le Burkina Faso comptait 4,59 millions d'internautes, un taux de pénétration d'internet de 22 % et 19,95 millions de connexions mobiles soit une pénétration de 97%. Le taux d’inclusion financière dans le pays est lui de 21,3%. Il est classé 151/190 dans le classement Doing Business de la Banque Mondiale.

La culture du Cash est l’un des obstacles majeurs de l’adoption des services financiers digitaux au Burkina Faso. Aujourd’hui, la plupart des ministères ont des projets de digitalisation financés par la Banque Mondiale, et MSC souhaite encourager et accompagner l’ensemble des acteurs à avancer ensemble sur ce projet commun d’inclusion financière, économique et sociale.

La digitalisation des paiements gouvernementaux peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de dépôts sur des comptes bancaires, de transferts vers des cartes prépayées, ou de transferts d'argent mobile dans un porte-monnaie électronique. Elle présente de nombreuses opportunités pour le pays : Efficacité, grâce à une réduction des coûts de traitements des opérations et l’amélioration de collecte des données, mais aussi Sécurité, à travers une meilleure traçabilité des transactions, une meilleure inclusion financière permise par une accessibilité aux services de paiement, optimisée.

La Banque Mondiale, l’UNCDF, FIDA mais aussi les régies financières de l’Etat, les Banques, les microfinance, les fournisseurs de mobile money, les grands facturiers ( SONABEL ) et les autorités de régulation ( ARCEP), ont tous répondu présents à cet atelier afin de trouver ensemble des axes de travail concrets. Les deux points clés qui sont ressortis sont l’implémentation effective de la loi d’orientation numérique ainsi que la nécessité de mettre en place d’une identification numérique unique de l’ensemble de la population. L’Etat a ainsi donc invité les partenaires au développement à le soutenir dans la mise en place des briques nécessaires à l’implémentation d’une véritable stratégie de digitalisation allant au-delà des paiements.

La digitalisation des paiements gouvernementaux est le terrain de jeu de MSC Consulting qui compilera la feuille de route construite à l’atelier et rendue aux participants pour revue et discussions ultérieures.

