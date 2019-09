(Agence Ecofin) - Les opérateurs de téléphonie mobile SPACETEL Bénin SA (MTN) et Etisalat Bénin SA (Moov) ont obtenu une licence d’établissement et d’exploitation de réseaux mobiles de télécommunications. La mesure est contenue dans le décret y relatif, approuvé par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 4 septembre 2019. Cette licence est assortie d’un nouveau cahier de charges spécifique.

D’après l’Etat, le nouveau cahier de charges cadre avec le Code du numérique, voté le 13 juin 2017 et promulgué le 23 avril 2018 par le chef de l’Etat. Il traduit une actualisation rendue indispensable et adaptée au nouvel environnement institutionnel ainsi qu’aux exigences qui en découlent.

« Ces cahiers de charges sont destinés à servir de documents de référence et à faciliter la mise en oeuvre des principes de régulation, notamment le traitement équitable et non discriminatoire desdits opérateurs et fournisseurs », a affirmé le Conseil des ministres dans un communiqué.

MTN, filiale du groupe éponyme sud-africain, détient la majorité des parts de marché, devant celle de Maroc Telecom. Les deux sociétés opèrent seules sur un marché de 10 010 876 abonnés mobiles pour un taux de pénétration de 82,8 %, selon les dernières statistiques de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (Arcep).

Lire aussi :

14/03/2019 - Bénin : MTN écope d’une amende de 1 354 milliards FCFA pour non-respect des obligations liées à l’exploitation de sa licence

07/05/2018 - Bénin: MTN autorisé à régler par tranche, sa dette de 134,4 milliards FCFA pour l’utilisation de fréquences en 2016 et 2017