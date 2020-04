La Carte Visa Flash Money, un outil d’intégration de la population congolaise au circuit financier

(CFC) - L’Afrique subsaharienne est la grande partie du continent qui accuse du plus faible taux de bancarisation. En République Démocratique du Congo seul 6% de la population sont bancarisés. Or, à cette ère de la mondialisation, avec l’avènement d’e-commerce dont les quasi-totalités de paiement sont effectuées à distance, plusieurs institutions financières apportent des solutions innovantes afin d’intègre le plus grand nombre de la population au circuit financière. La carte FLASH MONEY/VISA prépayée est l’une des instruments nouveaux utilisés pour faciliter cette inclusion financière.

Flash, est l’une des premières sociétés financières au Congo qui lancé sur le marché sa propre carte visa dénommé « FLASH MONEY ». Contrairement à d’autres cartes bancaires, le caractère PREPAYE de la carte FLASH MONEY, fait d’elle un réel instrument d’inclusion financière de la population à fort ou faible revenu, du fait qu’elle n’exige pas la détention d’un compte bancaire au préalable, mais fonctionne juste avec le dépôt direct qu’on effectue sur la carte.

Au-delà de l’inclusion financière, étant une carte Visa internationale, FLASH MONEY est un moyen efficace, sécurisé et simple offrant une solution de paiement sur différents canaux (paiement en ligne, sur Internet…). Elle est utilisable dans tous les distributeurs d'argent dans le monde et au Congo acceptant les cartes Visa. En outre, avec la possibilité du transfert Carte à Carte, le détenteur d’une carte FLASH MONEY peut transférer directement de l’argent vers une autre carte.

Et pour permettre à ce dernier de suivre les opérations effectuées avec sa carte, Flash a mis en place un dispositif dans son application mobile FlashApp permettant de gérer la carte FLASH MONEY à son application.

Flash dispose d’un réseau de 160 agences CFC et près de 4000 Agents FLASH permettant au détenteur de la carte Flash Money de recharger leur carte même dans des coins le plus reculés. FLASH est la plus grande régie financière couvrant la RD Congo et la République du Congo.

A propos de Flash International

Flash international est une société œuvrant dans la FinTech, elle offre des services financiers et de produits à valeur ajoutés dans le continent africain à travers son application de distribution digitale innovante. Son application mobile FlashApp est disponible sur Google Play et bientôt sur l’Apple App store. www.flash.one.

A propos de CFC (Compagnie Financière du Congo)

CFC en collaboration avec la plate-forme de distribution numérique Flash fournit du transfert d’argent, de la monnaie électronique, des paiements sur compte bancaire, des cartes Visa, des recharges téléphoniques, des forfaits de données internet, des abonnements de télévision, des paiements de taxes, ainsi que d’autres services à valeur ajoutée. Elle exécute plus d’un million de transactions par mois au travers de plus de 4000 points de contact.