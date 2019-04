Nigeria : la Commission des communications se dit déjà prête à porter le taux de pénétration du haut débit à 70%

(Agence Ecofin) - Umar Garba Danbatta (photo), le vice-président exécutif de la Commission des communications du Nigeria (NCC), a déclaré que le gendarme du marché télécoms national est déjà prêt à porter le taux de pénétration du haut débit dans le pays, à 70% au cours des deux prochaines années. Selon lui, il faut juste que le gouvernement le fixe comme objectif et ce sera fait. Umar Garba Danbatta s’exprimait ainsi lors du KADINVEST 4.0, le sommet d’investissement organisé par le gouvernement de l’Etat de Kaduna du 3 au 4 avril 2019.

« Lorsque j'ai été nommé par le président Muhammadu Buhari en 2015, le taux de pénétration du haut débit n'était que de 8,5%. Il est maintenant passé à 33%, soit 63 millions de Nigérians qui bénéficient des services. Je suis particulièrement ravi de constater que la tendance à la hausse a non seulement été maintenue, mais que la NCC est maintenant prête à la porter à un niveau supérieur.», s’est réjoui le vice-président exécutif de l’organe de régulation du marché télécoms national.

Atteindre un taux de pénétration du haut débit de 70% en deux ans au Nigeria, la NCC s’est donné les moyens de le rendre possible. Elle a délivré des licences d’exploitation à six sociétés d’infrastructures (Infracos) qui devront piloter le déploiement d’une infrastructure à large bande dans des zones géopolitiques du pays.

MainOne Ltd a obtenu une licence pour la zone de Lagos ; Raeana Nigeria Ltd pour la zone Sud, O’dua Infraco Resources Ltd pour la zone Sud-Ouest et Fleek Networks Ltd pour la zone Nord-Ouest. Brinks Integrated Solutions a décroché la licence pour la zone Nord-Est et Zinox Technologies Ltd pour la Zone Sud-Est. L’attribution de la septième licence pour la Zone Centre-Nord, est en cours de traitement.