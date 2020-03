Algérie: le ministre des Télécoms annonce de nombreux chantiers dans le secteur

(Agence Ecofin) - Le secteur algérien de la poste, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication va être au cœur de nombreux chantiers dont le but est une amélioration de la qualité des différents services TIC offerts aux populations. Lors du Conseil des ministres du 8 mars 2020, Brahim Boumzar, le ministre des Télécoms, l’a dévoilé.

Selon le ministre, il est prévu la généralisation de la fibre optique afin d’améliorer l'accès d’un plus grand nombre d’Algériens à Internet à haut et très haut débit, le raccordement des différents établissements nationaux et des zones industrielles restantes au réseau des télécommunications, la réorganisation du spectre national des fréquences afin de tirer davantage profit des réseaux de téléphonie mobile, le lancement du e-commerce, la réorganisation d'Algérie Poste, la simplification des procédures relatives aux opérations financières.

Brahim Boumzar a indiqué que son ministère va également s’engager dans l'encouragement de l'émergence de nouveaux modèles d'investissement, le développement du contenu numérique local et des e-services, la mise en œuvre du système national de signature et de certification électroniques et enfin la coordination avec les secteurs concernés pour la préparation de la loi relative aux règles générales de cybersécurité.

Lors de la réunion de dimanche, Abdelmajib Tebboune, le président de la République d’Algérie, a interpelé le ministre Brahim Boumzar sur la nécessité de promouvoir les investissements privés dans le secteur de la poste, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication afin de garantir l'augmentation de sa contribution dans le PIB.

