Le groupe sud-africain MTN a presque terminé en 2019, son programme triennal de cession d’actifs non essentiels, mais….

(Agence Ecofin) - L'opérateur sud-africain de télécommunications, MTN Group, qui est aussi le plus présent en Afrique, a réalisé un revenu exceptionnel de 14 milliards de rands (986 millions $) au cours de l'année 2019, en mettant en œuvre son plan de cession des actifs et segments d'activités qu'il a jugés comme étant non essentiels.

« La réalisation de la simplification du groupe reste un objectif stratégique majeur et nous prévoyons de nouveaux progrès dans ce programme en 2020 », a fait savoir le directeur général du groupe Rob Shuter (photo), commentant cette performance dans un communiqué dont l’Agence Ecofin a eu une copie. MTN prévoit de mobiliser jusqu'à 15 milliards de rands sur les trois ans du programme (2019 à 2021), mais il pourrait rapidement dépasser cet objectif.

Le groupe a conclu un accord pour céder sa participation de 49% de ses filiales en charge de la gestion de ses tours de télécommunications au Ghana et en Ouganda, à une filiale d'American Tower Company pour 523 millions de dollars (7,3 milliards de rands). Cette transaction devrait se conclure au premier trimestre de cette année 2020. Il a aussi annoncé qu'il pourrait céder la moitié de sa participation dans le capital de sa filiale Jumia qui est arrivée sur le New York Stock Exchange en 2019. Cette participation représente une valeur d'actifs de 655 millions $.

Cette stratégie du groupe sud-africain vise à trouver des ressources pour réduire son endettement, financer de nouvelles expansions sur des marchés nouveaux et réduire le niveau de ses risques opérationnels. Rappelons que fin septembre 2019, MTN a déclaré 243,6 millions d'abonnés. Sa dette atteignait à cette période plus de 90 milliards de rands. Mais si on la réduit des avoirs en cash que possède l'entreprise, elle revient à 70,8 milliards de rands. C'est un niveau de dette inférieure à ses fonds propres (84,9 milliards de rands).

Mais il en faudra plus pour maintenir la base actuelle des investisseurs non institutionnels du flottant boursier de MTN sur le Johannesburg Stock Exchange où le groupe est coté. La valeur de son action y affichait un recul de 9% sur la période couvrant les 12 mois avant le 10 janvier 2020. Sa marge de rentabilité nette calculée à fin juin 2019, était de 6,9% contre 18,4% pour le secteur des télécommunications dans les pays émergents. Enfin, MTN est survalorisé en bourse comparativement à des entreprises de son secteur.

Idriss Linge