AMN annonce l’extension de ses services télécoms dans un plus grand nombre de zones enclavées avec l’appui de Vanu Inc.

(Agence Ecofin) - Africa Mobile Networks (AMN) est engagé dans l’extension de l'accès aux services télécoms à un plus grand nombre de zones enclavées d’Afrique subsaharienne.

L’organisation a étendu à cet effet, son accord de service en cours avec Vanu Inc, le fournisseur d'équipements, d'outils et de services permettant aux opérateurs de réseaux mobiles de desservir des communautés hors réseau. Celui-ci dotera AMN de plus de 2 500 petites cellules télécoms alimentées par énergie solaire. Cela portera à plus de 3 000, le nombre de systèmes télécoms commandés par AMN à Vanu, Inc. au cours des deux dernières années.

Andrew Beard, le président-directeur général de Vanu Inc. estime qu’alors que les opérateurs de réseau mobile ont considérablement augmenté la couverture réseau ces dernières années, les marchés hors réseau présentent encore des défis uniques qui laissent 1,2 milliard de personnes sans couverture. Pour AMN et Vanu, les petites cellules télécoms alimentées par énergie solaire, viennent corriger cette faiblesse et apporter l’accès au réseau aux non-connectés. C’est « une occasion importante pour nos organisations d’affecter de manière positive plus de communautés dans plus de pays d’Afrique», a souligné Andrew Beard.

Grâce à son engagement en Afrique, depuis quelques années déjà, AMN a déjà contribué à favoriser l’accès de plus de 1,1 million de personnes au réseau télécoms. L’organisation, consciente de l’impact socio-économique des télécoms, veut pousser plus loin la couverture en réseau télécoms des zones rurales enclavées du continent.