Mali: l’Etat prépare l’attribution des licences télécoms neutres pour basculer le pays dans le très haut débit

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République du Mali, réuni en conseil des ministres le 7 février 2018, a instruit le ministre du développement de l’économie numérique et des postes, à engager des discussions avec les opérateurs de téléphonie pour l’octroi des licences télécoms neutres. L’opération devra être menée en concert avec le ministre de l’économie, des finances et du développement et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). Le gouvernement a demandé au ministre des télécoms de conduire les négociations sur la base de « la préservation des intérêts de l’Etat et la transparence du processus ».

A travers sa volonté de mettre des licences télécoms neutres sur le marché, le gouvernement du Mali démontre son ambition de faire entrée pleinement le pays dans l’ère du très haut débit sur mobile. L’attribution des licences technologiquement neutres, au-delà de simplifier le processus d’attribution et de gestion des licences, donne surtout aux opérateurs, une plus grande flexibilité pour la mise en œuvre de leurs réseaux et services, notamment la 4G et les normes technologiques plus avancées que sont la 4,5G, la 4,7G et même la 5G lorsqu’elle sera disponible.

Actuellement sur le marché télécoms malien, Orange est la seule entreprise qui propose déjà la 4G à ses consommateurs. La société télécoms a décroché le précieux sésame, le 21 juillet 2017 en même temps que le renouvellement de sa licence télécoms qui expirait le 31 juillet 2017. Sur les 100 milliards FCfa dépensés, 33 milliards étaient destinés à la 4G.

Du côté de Sotelma/Malitel, la filiale de Maroc Telecom a déjà sollicité l’octroi de la norme 4G en complément de sa licence actuelle (2G et 3G) qui expire le 30 juillet 2024. L’opérateur historique ne veut pas être en retard par rapport à Orange. Son cahier des charges pour la 4G a déjà été finalisé et les discussions financières sont en cours. Seul Atel-SA qui vient de lancer ses activités mobiles, n’a pas encore manifesté d’intérêt pour la 4G.

Muriel Edjo