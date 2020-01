Nigeria : la NCC a octroyé 55 autorisations de fourniture de services télécoms par satellite à 7 entreprises

(Agence Ecofin) - La Commission nationale des communications du Nigeria (NCC) a délivré 55 nouvelles licences pour la fourniture de services télécoms par satellite dans le pays à sept entreprises que sont Eutelsat, Intelsat, OneWeb, Yahsat, Immarsat, NSS Licensee B.V et Avanti.

La société américaine Intelsat a réussi à avoir à elle seule 24 autorisations, parmi lesquelles trois d’une durée de validité de 13 ans. Le français Eutelsat et le néerlandais NSS Licensee B.V. ont pu sécuriser 10 licences chacun.

Selon Henry Nkemadu, le directeur des affaires publiques de la NCC, l’attribution de ces autorisations est conforme aux directives inscrites dans la loi nigériane sur les communications NCA-2003 et dans les directives sur les communications par satellite commerciales pour l'industrie des télécommunications au Nigeria, entrées en vigueur en novembre 2018.

Le nombre d’autorisations délivrées et le volume détenu par chaque entreprise témoignent de la rude concurrence qui prévaut sur le marché télécoms nigérian. Le segment de la téléphonie mobile – disputé par MTN, Airtel, Globacom, 9mobile et Visafone – n’est plus le seul qui suscite l’intérêt de grands groupes télécoms. Avec un arrière-pays faiblement couvert en services télécoms, le satellite se révèle de plus en plus comme la solution adéquate pour toucher les zones les plus reculées.

Avec une population de 205 millions d’individus selon countrymeters, et plus de 180 millions d'abonnements aux services télécoms dans lesquels on retrouve beaucoup de détenteurs de double et triple SIM, il ressort qu’une grande partie de la population nigériane demeure encore faiblement couverte par le réseau. Une niche de marché que se hâtent de satisfaire les opérateurs télécoms par satellite.

