fonYou ouvre un bureau au Nigeria pour aider les opérateurs télécoms à rentabiliser davantage leurs activités

(Agence Ecofin) - La société fonYou annonce l’ouverture d’un bureau au Nigeria. Son ambition est d’aider les opérateurs télécoms à rentabiliser davantage les services offerts aux consommateurs.

D’après Fernando Nunez Mendoza, son président-directeur général, l’entreprise compte atteindre son objectif en mettant sa plate-forme iCarrier Data à la disposition des sociétés télécoms. La solution intègre l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique et aide à l’analyse comportementale des abonnés, leur historique d’achats et leur capacité de paiement en temps réel.

Selon fonYou, sa plate-forme iCarrier Data génère une carte client permettant une compréhension approfondie de chaque profil client. Les opérateurs peuvent alors utiliser ces informations à des fins de fidélisation de la clientèle en proposant des produits hyper-personnalisés.

Le nouveau bureau de fonYou, le troisième de l’entreprise en Afrique, après l’Egypte et le Maroc, « permettra à l’entreprise de travailler en étroite collaboration avec des opérateurs qui souhaitent sécuriser de nouvelles sources de revenus, renforcer la connectivité et améliorer la qualité d'expérience des abonnés ».

Avec le soutien de fonYou, les opérateurs télécoms nigérians auront également l’opportunité « d’incorporer la fintech et l’argent mobile dans leurs modèles de distribution existants », selon Fernando Nunez Mendoza. Le Mobile Money est la nouvelle cible de croissance des sociétés télécoms qui y sont relativement à la traîne, comparativement aux autres marchés africains.