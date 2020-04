Afrique du Sud : poursuivi en justice par l'opérateur Vodacom, Absa Group pourrait perdre 286 millions $

(Agence Ecofin) - Le groupe financier sud-africain Absa Group (ex-Barclays Africa) fait l'objet d'une poursuite judiciaire, apprend-on d'une information rapportée de manière exclusive par le média sud-africain Techcentral. Cela pourrait lui coûter jusqu'à 286 millions $, si le jugement est rendu en sa défaveur. Le plaignant est le groupe de télécommunications sud-africain Vodacom.

L'affaire concerne une transaction de fusion & acquisition qui s'est déroulée en Tanzanie. En novembre 2018, les actionnaires de Vodacom Tanzanie ont approuvé la cession de 26,25% du capital de l’entreprise détenue par Mirambo Holdings à Vodacom Group.

Un des aspects de l'opération concerne le domaine financier assuré par Absa Group via The National Bank of Commerce (NBC), une de ses filiales en Tanzanie. Selon des données présentées au juge, le groupe bancaire garantissait l'opération et s'engageait à payer sur demande, la somme de 221,6 millions $ au profit de Vodacom en cas de survenance de risques financiers inhérents à la transaction.

Ainsi, il est reproché à NBC d'avoir fait un paiement de 64 millions $ au Trésor public tanzanien. L'explication donnée ici, c'est que la transaction était soumise à l'obligation de payer une taxe sur les gains en capitaux. Il n'est pas clair si cela se fait directement par l'entreprise cédante qui est Mirambo Holdings, ou sous la forme d’une retenue d’impôts à la source par l'entreprise acquéreuse. Absa Group dit avoir agi conformément à la loi tanzanienne.

Chez Vodacom, on soutient que cela constitue un risque de l'opération et que la garantie de protection pour laquelle il avait souscrit doit désormais jouer, à moins que ne lui soit restituée la somme versée au Trésor tanzanien. Pour les responsables d'Absa par contre, dès lors que l'opération a été finalement bouclée comme c'est le cas depuis septembre 2019, il n'y a plus de garantie à activer, car l'objet de cette couverture n'existe plus.

Le rapport annuel d'Absa Group ne mentionne pas cette affaire comme un risque de perte potentiel sur ses futurs exercices. Reste à savoir comment le marché réagira face à cette actualité.

Le 25 mars 2020, la valeur de son action a baissé à 3,52 $, son niveau le plus bas depuis fin novembre 2002. Elle a depuis lors, recommencé à monter et a gagné 20% au cours de la semaine du 30 mars 2020.

Idriss Linge