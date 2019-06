Nigeria: la NCC dévoile ses chantiers actuels et futurs dans le secteur télécoms

(Agence Ecofin) - Au cours d’une rencontre avec les journalistes le 3 juin 2019 à Abuja, Sunday Dare (photo), le commissaire exécutif de la Commission des communications du Nigeria (NCC) en charge de la gestion des acteurs du secteur télécoms, a dévoilé les derniers projets sur lesquels l’organisme public travaille.

Pour le régulateur télécoms, le Nigeria est déjà prêt pour la 5G et il est prévu d'organiser un forum des parties prenantes pour élaborer une feuille de route sur le lancement de cette technologie mobile dans le pays. En plus de la 5G qui induit l’attribution de nouvelles fréquences télécoms, la Commission a ouvert des consultations sur le spectre des drones, et discute actuellement avec le gouvernement et les entreprises télécoms sur le déploiement de nouvelles technologies.

Pour le haut débit fixe, les licences ont déjà été attribuées aux opérateurs d’infrastructures. Le régulateur télécoms compte désormais travailler avec ces entreprises pour qu’elles respectent leurs engagements relatifs au déploiement de la fibre optique.

La NCC compte également travailler avec les opérateurs télécoms pour faciliter leur introduction sur le Nigeria Stock Exchange (NSE). Airtel a déjà exprimé son intention à ce sujet à la Commission des marchés boursiers et des valeurs immobilières. La NCC compte aussi accompagner Globacom et 9mobile dans ce sens.

Enfin, le régulateur télécoms a indiqué qu’une grande attention est accordée à l’identification des abonnés. L’audit qui se poursuit, a pour but d’éliminer une fois pour toutes les risques liés au piratage des télécommunications, à l’utilisation des réseaux à des fins répréhensibles.