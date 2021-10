Afrique : MwareTV annonce un service OTT entièrement personnalisable pour les FAI et les opérateurs télécoms

(Agence Ecofin) - Les opérateurs télécoms cherchent de plus en plus à s’installer dans le secteur du streaming, qui constitue un moyen d'accroitre les revenus, entre autres. Mais cela s’avère compliqué notamment en raison du manque de plateformes dédiées à les aider dans cette optique.

MwareTV, une plateforme de télévision basée sur le cloud, vient de révéler une nouvelle solution TV de bout en bout destinée aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs d'accès Internet (FAI) en Afrique. Ladite solution, conçue pour un déploiement rentable et rapide en quatre semaines, comprend environ 100 chaînes avec du contenu africain abordable. Elle est également entièrement personnalisable pour représenter la marque, le logo et l'identité de chaque opérateur.

A ce propos, Sander Kerstens le PDG de MwareTV déclare « qu'à l'heure où les services de télécommunication et de streaming en Afrique connaissent une expansion soutenue, MwareTV est en mesure de fournir une solution complète de bout en bout qui offre une gamme remarquable de contenus à une clientèle toujours plus nombreuse. Développée pour utiliser l'infrastructure existante et permettre aux téléspectateurs de regarder la télévision sur l'appareil de leur choix, il s'agit d'une véritable solution "plug and play" sans équivalent en Afrique à l'heure actuelle ».

La nouvelle solution TV permettra de répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises de télécommunications et des fournisseurs de services Internet à des coûts initiaux peu élevés. Cela permet de « donner ainsi aux nouveaux services la meilleure opportunité d'atteindre rapidement le marché ».

En plus d'être proposée en tant que service OTT aux clients des réseaux mobiles et fixes, la plateforme peut être utilisée par les opérateurs télécoms pour une offre IPTV. Les fournisseurs de services peuvent également sélectionner du contenu parmi une grande variété de genres télévisuels, notamment les actualités, le sport, le divertissement, les films et la religion. M. Kerstens a conclu en disant que MawareTV est actuellement « en pourparlers avancés » avec plusieurs grands opérateurs de télécommunications et fournisseurs d'accès à Internet au sujet des déploiements. Les détails concernant les premiers clients seront révélés dans les mois à venir.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)

