MTN et Sky and Space Global Ltd testent un réseau pour objets connectés et à bande étroite au Nigeria

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Nigeria a signé un accord de partenariat avec la société britannique Sky and Space Global Ltd (SAS), pour tester un réseau pour objets connectés dans le pays. Le test de MTN Nigeria inclut aussi le test d’un réseau de communication par satellite à bande étroite de SAS. Cette expérimentation permettra aux deux sociétés, d’examiner minutieusement le potentiel du marché de l'Internet des objets ou «IoT» et des applications à bande étroite, avec l’intention d’aboutir à un accord commercial.

Pour Meir Moalem (photo), le directeur général de SAS, la collaboration avec MTN Nigeria est une belle opportunité pour jauger le potentiel de la technologie avancée IoT et de la bande étroite par satellite comme catalyseur du développement du marché des télécommunications au Nigeria et en Afrique. « Il est clairement nécessaire de fournir aux nombreuses populations sous-desservies, un accès à des services de télécommunication abordables et fiables. Notre technologie de nano-satellites offre aux opérateurs de télécommunication régionaux, une alternative satellitaire révolutionnaire et rentable.», s’est-il réjouit.

Sky and Space Global Ltd cherche actuellement à offrir un réseau de communication à bande étroite à travers une constellation de 200 satellites miniatures. Le premier lot de ces équipements télécoms devrait être envoyé dans l'espace d'ici à la mi-2019.