Mozambique: l’Etat devrait percevoir 83,4 millions $ de la vente de nouveaux spectres de fréquence télécoms

(Agence Ecofin) - L’Institut national des communications du Mozambique (INACOM) révèle que le gouvernement devrait percevoir environ 83,4 millions de dollars US de la vente de nouveaux spectres de fréquences aux opérateurs de télécoms.

Dans un communiqué publié le 30 novembre 2018, le régulateur des télécoms a indiqué que la mise aux enchères de ces ressources télécoms, effectuée au cours du mois, portait sur trois types de bandes: 800 MHz, 1800 MHz et 2,6 GHz.

Cinq lots de 2x5 MHz étaient en vente dans la gamme des 800 MHz, six lots de 2x5 MHz étaient en vente dans la gamme des 1800 MHz, et neuf lots de 2x5 MHz étaient proposés dans la gamme des 2,6 GHz. L’INACOM indique que seuls les lots des 2,6 GHz ont été sollicités par Vodacom Moçambique (VM), Movitel et Mcel (Moçambique Celular) tandis que les autres spectres ont été abandonnés.

Le paiement des lots de spectres acquis, le régulateur des télécoms indique qu’il se fera en trois tranches. Le premier versement représentant 34% de la somme proposée pour le lot a été fait au cours du mois de novembre dernier. Le second et le dernier versement correspondant à 33% de la valeur du lot devront être effectués en 2019 et 2020.