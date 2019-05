Afrique du Sud: Vodacom et Telkom suscitent le plus de critiques des consommateurs, selon le Sentiment Index de BrandsEye

(Agence Ecofin) - Dans son South African Telecommunications Sentiment Index for 2019, la société d’opinion BrandsEye révèle qu’aucun opérateur de téléphonie mobile ne trouve vraiment grâce aux yeux des consommateurs pour ce qui est de leurs services. Cependant, certains font tout de même pires que d’autres.

C’est le cas de Vodacom et Telkom qui suscitent le plus de critiques des consommateurs et enregistrent le pire sentiment général. Derrière MTN, Cell C est l’opérateur télécoms qui enregistre le moins d’insatisfaction des consommateurs.

Selon les données de BrandsEye, les critiques à l’encontre des opérateurs télécoms ont principalement été concentrés sur l’éthique et la réputation, le service à la clientèle, les produits et le réseau. Vodacom et MTN ont attiré le plus de critiques des consommateurs sur leur réputation et leurs produits tandis que pour Cell et Telkom c’est le réseau et le service client qui ont été leur point de chute. MTN aussi a été fustigé sur son service client.

Le Sentiment Index est basé sur une analyse de plus de 538 000 publications dans les médias sociaux, effectuées entre décembre 2018 et mars 2019, et auxquelles ont été attribuées des notes. Les notes sont positives, négatives ou neutres et mesurent la satisfaction globale et l'opinion des consommateurs à l'égard d'une marque. BrandsEye a également examiné 78 thèmes de télécommunications identifiés dans les messages, afin de déterminer les principaux domaines d'intérêt pour les consommateurs.