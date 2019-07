Zimbabwe : de nouveaux opérateurs télécoms annoncés sur le marché

(Agence Ecofin) - Gift Machengete (photo), le directeur général de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications du Zimbabwe (POTRAZ), annonce l’entrée prochaine de nouveaux opérateurs télécoms sur le marché national. En marge d'un atelier du Comité parlementaire en charge des technologies de l'information et de la communication, des services postaux et du courrier, organisé à Nyanga, le patron de l’organe de régulation des télécoms a révélé que le Zimbabwe accordera bientôt des licences à des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO).

Gift Machengete a affirmé que le cadre légal indispensable à cette évolution du secteur télécoms national est en train d’être mis en place. L’objectif est de permettre à un plus grand nombre de Zimbabwéens d’accéder aux services télécoms de qualité peu importe leur zone de résidence, urbaine ou rurale. Jenfan Muswere, le ministre délégué des TIC, des Services postaux et du Courrier, a indiqué qu'en plus de ce cadre légal, le bureau du procureur général travaille également sur un certain nombre d'autres lois destinées à rendre le secteur des TIC plus équitable et sûr.

Parmi les textes réglementaires en gestation, figure entre autres, celui sur la protection des données, celui sur la protection des enfants, celui sur la cybersécurité ou encore celui sur le commerce électronique qui devrait aider le gouvernement à combattre la fraude, le blanchiment d’argent, le détournement de fonds.