Afrique du Sud : le secteur des télécoms a généré un revenu de 13 milliards $ en 2018, en croissance de 14,4%

(Agence Ecofin) - Pour l’année 2018, le marché des télécoms sud-africain a affiché un dynamisme qui se traduit par une augmentation de 14,4% du revenu annuel généré par ce secteur. L’Autorité indépendante des communications d’Afrique du Sud (Icasa) le révèle dans son dernier rapport sur l’état du marché TIC dans le pays.

Le secteur des télécoms est passé de 163 987 306 300 rands (11 920 195 289 dollars US) à 187 587 374 800 rands (13 635 678 223 dollars US) en 2018.

Dans cette performance, tous les services de téléphonie mobile (voix, data, SMS, etc.) ont pesé pour 53,8% avec 99 569 265 222 rands (7 237 664 384 dollars US). Les services Internet fixe ont contribué à hauteur de 9,17% avec 17 209 012 146 rands (1 250 918 684 dollars US) produits tandis que la téléphonie fixe a pesé pour 6,36% avec un revenu annuel de 11 928 767 258 rands (867 099 036 dollars US), en recul par rapport à 2017. Ces performances ont été rendues possibles grâce à la couverture 3G qui atteint les 99,5% de la population et la 4G qui est passée de 76,7% en 2017 à 85,7% en 2018.

Actuellement, les opérateurs télécoms réunis affichent, selon le rapport de l’Icasa, une moyenne de couverture réseau de près de 90% dans les zones rurales en 3G. Pour la 4G, la couverture réseau moyenne avoisine 70%. En zone urbaine, la moyenne de couverture réseau 3G présente un taux de 98% tandis que la 4G est de 95%.

Du rapport de l'Icasa, il ressort également que l'attrait des Sud-Africains pour la data s'est renforcé au fil des années, de telle sorte qu'elle a influencé le taux de pénétration du smartphone dans le pays. Celui-ci, qui était de 43,5% en 2016, est désormais de 81,72%.