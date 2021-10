Dix start-up africaines se dévoilent à Dakar lors de l’inauguration du D-Hub, le hub de l’innovation de la DER/FJ

( DER/FJ ) - La session du Demo Day du Telecel Africa Startup Initiative Program (ASIP), organisée par le principal accélérateur de technologies, Startupbootcamp (SBC) AfriTech a été un franc succès. Pour les dix meilleures startups sélectionnées parmi plus de 2000 candidatures, cette journée représentait l'aboutissement de trois mois de travail acharné, d’efforts accrus et la promesse d'un avenir glorieux.

Premier événement d'accélération de cette envergure à se tenir sur le sol ouest-africain, le Telecel Group ASIP Accelerator Demo Day a eu lieu le 30 septembre 2021 au Dhub, le hub d’innovation de la Délégation Générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), à Dakar, au Sénégal.

Le nouveau partenariat de SBC Afritech avec la DER/FJ, consacre le D-hub de la DER/FJ comme le campus principal de SBC Afritech pour les trois prochaines années. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des multiples initiatives de la DER/FJ visant à stimuler l'activité entrepreneuriale au Sénégal. Dans ce sillage, des D-hub régionaux sont également mis en place dans un souci d’équité territoriale et de développement territorial par le biais de l’entrepreneuriat.

A ce sujet, le Ministre Délégué Papa Amadou Sarr a déclaré : « Depuis plus de trois ans, le gouvernement sénégalais apporte un soutien et une assistance spécifiques aux startups par le biais de la DER/FJ d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Ayant alloué près de 27 millions de dollars à notre Fonds pour l'Innovation et le Soutien, nous avons financé, incubé et soutenu des programmes d'accélération et d'incubation, touchant plus de 120 startups en phase de démarrage et d'expansion et plus de 100 entrepreneurs innovants en phase d'idéation ».

« Le fait que ce programme Telecel ASIP soit accueilli ici à Dakar marque la prochaine phase de notre stratégie visant à développer un écosystème de premier plan. Nous sommes donc ravis d'être associés à cette grande initiative et apprécions grandement l'opportunité de témoigner de l'ingéniosité et de la puissante créativité des jeunes Africains de tout le continent dont les idées et l'engagement sont la force motrice de notre développement social et économique et de notre prospérité. C'est le début d'un partenariat fort et fructueux, aligné sur notre vision de positionner le Sénégal parmi les dix premiers écosystèmes de startups africaines dans le monde » ajoute M. Papa Amadou Sarr.

Dans son discours d’ouverture, Philip Kiracofe, PDG et cofondateur de SBC AfriTech, a déclaré : « La perturbation accélérée causée par Covid à travers la chaîne de valeur a eu un impact sur tous les aspects de la vie et a créé un terrain fertile pour que les startups interviennent avec des solutions radicalement nouvelles ».

« Ce sont les futures entreprises qui construiront et dirigeront les économies du continent africain », a ajouté Eleanor Azar, adjointe au Conseil d'administration du groupe Telecel et directrice de l'ASIP. « Ce sont les entreprises qui peuvent trouver des solutions à leurs défis quotidiens, car elles comprennent mieux que quiconque le contexte dans lequel elles vivent et leurs besoins. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les soutenir et de les faire grandir pour qu'elles deviennent les entreprises leaders de demain ».

En plus de mettre en lumière les dernières technologies du continent, la journée de démonstration a été l'occasion pour chaque startup de réfléchir à l'impact des trois derniers mois sur leurs activités.

Samuel Njugana, PDG de la startup kenyane Weza Ventures, a déclaré que le programme lui avait appris des processus internes fondamentaux tels que la manière de mieux positionner l'entreprise pour la collecte de fonds. Au cours des trois derniers mois, il a conclu un nouveau partenariat pour fournir des services en Éthiopie et cherche maintenant à établir des partenariats similaires dans d'autres pays afin d'étendre son marché.

Grâce au programme, l'avenir semble tout aussi prometteur pour la plateforme de santé numérique zambienne Dawa Health. Ayant signé un partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Care International, l'Université d'Oxford et l'Autorité zambienne des technologies de l'information et de la communication, Progress Mahureva, Directeur de l'exploitation, espère que Dawa Health deviendra le fournisseur de soins de santé incontournable en Zambie d'ici la fin de l'année.

Dare Odumade, PDG de Chekkit Technologies, société basée au Nigéria, était reconnaissant de la visibilité que le programme a offerte à son entreprise. Non seulement la startup a été acceptée dans le SAP Global Foundries Program, ce qui lui a donné l'occasion d'intégrer SAP et de lancer un projet pilote avec des clients de SAP, mais elle a également réalisé une levée de fonds en pré-seed 500 000 dollars et a suscité l'intérêt de près d'une douzaine de sociétés de capital-risque et d'investisseurs pour investir et même éventuellement diriger la prochaine levée de fonds. La startup va lancer un Proof Of Concept avec Telecel, qui la verra opérer au Ghana, au Sénégal et en Éthiopie.

Pour la plateforme en ligne zimbabwéenne Thumeza, qui donne accès à des prêts de fonds de roulement pour les petits transporteurs, la tutelle de l'équipe de SBC Afritech leur a permis de se développer beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait seuls. La PDG Gugulethu Siso a déclaré que l'une des principales leçons qu'elle a apprises est l'importance de l'expérimentation permanente.

Grâce au programme, la plateforme ghanéenne d'achat à crédit Motito a obtenu une licence pour utiliser les données financières des téléphones mobiles afin d'améliorer les capacités d'évaluation du crédit jusqu'à 50 %. Tobi Martins, le PDG, explique que l'un des points forts du programme a été de rejoindre la communauté FINTECH100, qui comprend certaines des startups les plus prometteuses du monde.

L'application d'assurance santé nigériane NucleusIS a tiré de précieux enseignements des masterclass du programme sur la découverte du client, les startups allégées et les investissements. En conséquence, le PDG Olukayode Odeyinde cherche à approfondir l'expansion de l'entreprise au Ghana et à tester le marché kenyan au cours des six prochains mois.

Depuis son lancement en août, le service camerounais de conseil agricole Agrix Tech s'est considérablement développé et a acquis plus de 500 nouveaux clients. Son fondateur, Adamou Nchange Kouotou, a déclaré que l'un des points forts du programme était la formation d'un nouveau partenariat avec l'institution de microfinance LaMEC, qui sera en mesure de fournir des micro-prêts aux agriculteurs clients d'Agric Tech.

Pour la plateforme nigériane de paiement différée WorldBay Technologies, la mise en réseau des startups s'est avérée inestimable, car elle a permis aux startups d'identifier de nombreuses synergies pour leurs activités. Lanre Smith, PDG de WorldBay Technologies, a déclaré qu'il avait une vision plus claire de l'évolution de l'entreprise et qu'il cherchait à clôturer le cycle de financement actuel afin de mettre en œuvre ses plans de croissance.

Ife Durosinmi-Etti, PDG de Herconomy, a déclaré qu'elle avait trouvé en SBC Afritech un partenaire qui croit vraiment en la vision d'Herconomy, et qui lui a donné une approbation mondiale qui a stimulé la croissance de l'entreprise. La startup nigériane a depuis signé son premier partenariat mondial avec Amazon, devenant le premier partenaire de recrutement d'Amazon au Nigeria pour la région européenne de sa division Services d'ingénierie. L'entreprise a également décidé de proposer des services financiers comme proposition de valeur.

Teslim Sulaiman, cofondateur de la plateforme nigériane d'apprentissage en ligne Ustacky, s'est dit confiant qu'avec la formation et l'expérience acquises à l'ASIP, l'entreprise est prête à devenir un acteur important de l'espace Edtech africain dans les deux à cinq prochaines années.

Kiracofe a conclu l'événement en disant : « Nous sommes incroyablement fiers de cette cohorte et de la manière dont leur travail dans leurs secteurs respectifs améliorera nos vies. Ces fondateurs proposent des solutions qui n'ont pas seulement un impact sur l'Afrique mais qui pourraient un jour être disponibles dans votre communauté ».

A propos de Startupbootcamp AfriTech

Startupbootcamp AfriTech a été lancé en 2017 comme le premier accélérateur de startups panafricain soutenu par plusieurs entreprises. Ils gèrent des programmes d'accélération de classe mondiale, en travaillant avec certaines des startups les plus disruptives du continent africain, et donnent accès à un réseau mondial d'entreprises partenaires, d'investisseurs et de mentors. Pour plus d'informations, visitez http://bit.ly/sbcafritech

À propos du groupe Telecel

Le groupe Telecel opère dans quatre secteurs d'activité différents, tous liés à l'industrie des télécommunications : (1) Telecel Mobile, qui possède et exploite plusieurs opérateurs de téléphonie mobile en Afrique et en Europe ; (2) Telecel Global, qui fournit des services de gros, d'entreprise et de sécurité numérique aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises du monde entier ; (3) Telecel Play, une plateforme numérique qui numérise les utilisateurs de téléphones mobiles ; et (4) Africa Startup Initiative Program, qui cible les jeunes entreprises innovantes en Afrique et leur offre soutien et conseils.Pour plus d'informations sur le programme du groupe Telecel, visitez le site http://telecelgroup.com.

A propos de DER/FJ

La DER/FJ est une institution sous l'autorité de la Présidence de la République du Sénégal, qui a été lancée par le Président Macky Sall en 2018 afin de soutenir les entrepreneurs à travers le Sénégal. Ce soutien se fait à travers des services financiers et non financiers, en mettant l'accent sur les secteurs qui incluent la technologie et l'innovation, d'où la création de l'incubateur D-hub. Pour plus d'informations sur DER/FJ, visitez le site https://der.sn/

A propos du D-Hub

Le D-hub, est un espace mis en place par la DER/FJ et mis à la disposition de l’écosystème numérique sénégalais et international. Cet espace se veut un cadre de référence qui fédère et engage les acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation autour de projets, de réflexions et d'actions d'animation à travers des programmes d’incubation, d’accélération, mais aussi d’espaces de co-working et d’animation de l’écosystème. A travers le D-Hub, la DER/FJ se positionne comme un laboratoire d’idées et de bonnes pratiques dans le secteur numérique et de l’innovation, au profit de tous les secteurs. Pour plus d'informations sur la D-Hub, visitez le site https://der.sn/