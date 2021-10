Le Togo crée une agence spéciale qui l'accompagnera dans tous ses projets numériques

(Agence Ecofin) - Après plusieurs années d’investissement pour consolider l’infrastructure télécoms nationale, le gouvernement togolais veut désormais faire la part belle aux services numériques.

Le gouvernement de la République du Togo, réuni en Conseil des ministres le mercredi 29 septembre, a examiné et adopté le projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence Togo Digital (ATD). Cette agence spéciale aura pour vocation d’appuyer la mise en œuvre des projets numérique et de contribuer à l’efficacité dans l’utilisation des moyens de l’Etat.

L’ATD accompagnera à cet effet les ministères et autres administrations publiques dans la dématérialisation de leurs services. Le Conseil des ministres a indiqué que 75% des projets de la feuille de route gouvernementale s’appuient sur la digitalisation des processus et des services.

En 2020, le Togo a adopté sa feuille de route gouvernementale. Elle renferme 3 axes stratégiques déclinés en dix ambitions répondant aux principaux défis du pays sur cinq ans. L’axe stratégique 3 intègre l’ambition de faire du Togo une référence numérique en Afrique de l’Ouest à travers divers projets tels que l'identification biométrique. La création de l’ATD cadre avec les efforts du gouvernement pour concrétiser cette ambition.

Après une année 2020 marquée par la Covid-19 et ses restrictions, le Togo veut davantage capitaliser sur les services digitaux essentiels à la continuité du fonctionnement de l’administration publique. Le nouvel organe de coordination veillera à concilier les priorités numériques de l’Etat et les enjeux de développement.

